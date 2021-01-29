Умер обладатель Нобелевской премии по химии Пауль Крутцен
- Азия и мир, общество
- 12:17, 29 января 2021
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CentralAsia (CA) - Нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен скончался в возрасте 87 лет, сообщает Институт химии общества Макса Планка в немецком Майнце, где ученый проработал 20 лет.
Крутцен родился в Нидерландах. Как сообщается, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Крутцен вместе с коллегами был удостоен Нобелевской премии за изучение влияния оксидов азота на озоновый слой Земли и открытие химический процессов, которые вызывают озоновые дыры. Крутцен также изучал влияние человеческой деятельности на окружающую среду.