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  29 января 2021
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Умер обладатель Нобелевской премии по химии Пауль Крутцен
// REUTERS/Gil Cohen Magen

CentralAsia (CA) -  Нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен скончался в возрасте 87 лет, сообщает Институт химии общества Макса Планка в немецком Майнце, где ученый проработал 20 лет.

Крутцен родился в Нидерландах. Как сообщается, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Крутцен вместе с коллегами был удостоен Нобелевской премии за изучение влияния оксидов азота на озоновый слой Земли и открытие химический процессов, которые вызывают озоновые дыры. Крутцен также изучал влияние человеческой деятельности на окружающую среду.

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