Умер обладатель Нобелевской премии по химии Пауль Крутцен

// REUTERS/Gil Cohen Magen

CentralAsia (CA) - Нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен скончался в возрасте 87 лет, сообщает Институт химии общества Макса Планка в немецком Майнце, где ученый проработал 20 лет.

Крутцен родился в Нидерландах. Как сообщается, причиной смерти стала продолжительная болезнь.



Крутцен вместе с коллегами был удостоен Нобелевской премии за изучение влияния оксидов азота на озоновый слой Земли и открытие химический процессов, которые вызывают озоновые дыры. Крутцен также изучал влияние человеческой деятельности на окружающую среду.