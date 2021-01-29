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  29 января 2021
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Генсек ООН сделал прививку от COVID-19. Фото
// ООН

CentralAsia (CA) -  Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш получил первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

«Сегодня мне посчастливилось получить первую дозу вакцины от COVID-19», - сказал Гутерриш после получения инъекции в одном из прививочных пунктов Нью-Йорка.

«Мы должны сделать все, чтобы вакцина была доступна всем и везде», – отметил глава ООН. По его словам, во время пандемии никто не может чувствовать себя в безопасности, пока в безопасности не будут все.

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