Генсек ООН сделал прививку от COVID-19. Фото

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CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш получил первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Центр новостей ООН.



«Сегодня мне посчастливилось получить первую дозу вакцины от COVID-19», - сказал Гутерриш после получения инъекции в одном из прививочных пунктов Нью-Йорка.



«Мы должны сделать все, чтобы вакцина была доступна всем и везде», – отметил глава ООН. По его словам, во время пандемии никто не может чувствовать себя в безопасности, пока в безопасности не будут все.