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  29 января 2021
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Президент Туркменистана поручил обеспечить граждан вакциной от коронавируса

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане, где не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, решили обеспечить граждан вакциной от ковида. Соответствующее поручение Минздраву страны в ходе рабочего совещания дал президент республики Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает «Нейтральный Туркменистан».

Бердымухамедов распорядился обеспечить вакциной граждан страны и акцентировал внимание на необходимости вакцинации тех, кто выезжает на учёбу за рубеж. Туркменский лидер также призвал обязать прибывающих в страну иностранцев предоставлять справки о наличии прививки от коронавируса.

Президент страны особо подчеркнул, что «лучше предотвращать болезнь, чем потом её лечить», поэтому в настоящее время профилактика инфекций должна быть приоритетной задачей.

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