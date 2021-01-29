Таджикистан и Украина обсудили вопросы возобновления прямых воздушных сообщений между столицами

CentralAsia (TJ) - В Киеве состоялась встреча посла Таджикистана в Украине Давлатали Назризода с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклийем. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.



Отмечается, что в беседе стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана и Украины в области транспорта, международных автомобильных пассажирских и грузовых сообщений, использования транзитного потенциала двух стран.



Также представители обсудили ход выполнения протокола пятого заседания Совместной межправительственной таджикско-украинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества и подготовки к проведению в текущем году очередного шестого заседания Комиссии в Душанбе, а также вопрос скорейшего возобновления прямых воздушных сообщений между двумя столицами.

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