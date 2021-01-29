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  29 января 2021
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Эксперты ВОЗ приступили к исследованиям происхождения коронавируса в Ухане
Эксперты ВОЗ провели 14 дней в карантине в отеле Уханя
Эксперты ВОЗ провели 14 дней в карантине в отеле Уханя
// EPA

CentralAsia (CA) -  Эксперты Всемирной организации здравоохранения начали работать в китайском городе Ухань, где, как предполагается, около года назад появился новый коронавирус. В четверг они впервые вышли из карантина и приступили к исследованиям, правда пока неясно, допустят ли их на все нужные объекты.

В числе прочего эксперты планируют посетить лаборатории, где проводились первые тесты, и рынок, с которого, вероятно, начал распространяться COVID-19, пишет ВВС.

В первую очередь они рассчитывают посетить ряд лабораторий, где проводились первые анализы, и птичий рынок, который часто называют первым очагом распространения новой болезни.

В четверг власти Китая призвали экспертов ВОЗ работать непредвзято и без политического вмешательства. Накануне США заявили, что расследование должно быть основательным, а его выводы предельно ясными. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду выразила сомнения в достоверности информации, предоставляемой, как она выразилась, «некоторыми источниками в Китае».

По мнению китайских властей, руководство ряда государств стремится придать работе экспертов политический подтекст. Однако родственники умерших от коронавируса в Ухане подтверждают, что подвергаются давлению со стороны властей. В частности, из китайских соцсетей была удалена созданная ими группа, в которой они обменивались данными и мнениями.

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