В тюрьмах Узбекистана разрешили общаться с родственниками по видеосвязи

- Узбекистан, общество
- 13:28, 29 января 2021
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CentralAsia (UZ) - Сотрудникам тюрем Узбекистана будут предоставлены боди-камеры, чтобы заключённые могли общаться с родными по видеосвязи, сообщает Главное управление исполнения наказаний.
В целях создания удобств для родственников заключённых и внедрения IT-технологий в пенитенциарной системе встречи заключенных с родственниками и другими людьми начнут проводиться в онлайн режиме посредством видеоконференцсвязи.
Все пенитенциарные учреждения страны были обеспечены волоконно-оптическими каналами связи, чтобы общение заключенного с родственниками и другими людьми транслировалось в прямом эфире во время удаленной видеоконференции.
Сотрудникам пенитенциарных учреждений будут предоставлены персональные видеорегистраторы (36 комплектов боди-камер).
Как отмечается, 25 адресных колоний в системе будут поэтапно закрыты.