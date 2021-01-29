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  29 января 2021
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В тюрьмах Узбекистана разрешили общаться с родственниками по видеосвязи

CentralAsia (UZ) -  Сотрудникам тюрем Узбекистана будут предоставлены боди-камеры, чтобы заключённые могли общаться с родными по видеосвязи, сообщает Главное управление исполнения наказаний.

В целях создания удобств для родственников заключённых и внедрения IT-технологий в пенитенциарной системе встречи заключенных с родственниками и другими людьми начнут проводиться в онлайн режиме посредством видеоконференцсвязи.

Все пенитенциарные учреждения страны были обеспечены волоконно-оптическими каналами связи, чтобы общение заключенного с родственниками и другими людьми транслировалось в прямом эфире во время удаленной видеоконференции.

Сотрудникам пенитенциарных учреждений будут предоставлены персональные видеорегистраторы (36 комплектов боди-камер).

Как отмечается, 25 адресных колоний в системе будут поэтапно закрыты.

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