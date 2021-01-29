Китай в 2020 году экспортировал более 220 млрд масок

CentralAsia (CA) - Китай экспортировал более 220 млрд защитных масок за 2020 год в более чем 200 стран и регионов, сообщил замминистра коммерции КНР Цянь Кэмин.

По его данным, также на экспорт пошли 2,3 млрд защитных костюмов и 1 млрд наборов реактивов для тестов.

Чиновник отметил, что Китай активно развивает «свое преимущество в качестве самого крупного государства-поставщика противоэпидемических средств».

В 2020 году китайская экономика выросла на 2,3%. Темпы экономического роста были минимальными более чем за четыре десятилетия. Тем не менее, КНР, вероятно, единственная из крупных мировых экономик показала рост на фоне пандемии коронавируса.

К примеру ВВП США за 2020 год упал на 3,5% - самое существенное сокращение с 1946 года. Российский ВВП за прошлый год сократился на 4%.