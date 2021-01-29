Спецслужбы Туркменистана готовят студентов для сопровождения гостей, - СМИ

CentralAsia (TM) - Министерство национальной безопасности Туркменистана готовит студентов, свободно владеющих английским языком, к международным спортивным соревнованиям, запланированным в этом году в Ашхабаде.

Отобранные студенты Туркменского государственного педагогического института им. Сейитназара Сейди в Туркменабаде будут отправлены в Ашхабад и будут использоваться в качестве наемных переводчиков и гидов на международных спортивных соревнованиях.

Как сообщает Азатлык, студенты готовятся внимательно следить за спортсменами из-за рубежа, чтобы убедиться, что они не записывают видео на свои телефоны, что они не фотографируют и будут немедленно сообщать об увиденном и услышанном в соответствующие органы.

«С первого дня прошлой недели MHM проводит тренинги с 75 отобранными студентами в институте, обучая их тонким приемам использования смартфонов», - сказал один из преподавателей института.

По словам учителя, попросившего не называть его имени из соображений безопасности, в обязанности учеников, которые должны будут быть переводчиками и гидами, входит обязанность сопровождать гостей по городу, показывая исключительно одобренные заранее места, а также "дословно" и "без промедления" сообщать все, что они услышат от иностранных спортсменов.

Представитель западных СМИ, приехавший на V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде в 2017 году, сказал, что к каждому журналисту было прикреплено по два гида, которые следили за ним повсеместно и должны были отчитываться перед своими кураторами три раза в день.

Среди международных спортивных мероприятий, которые пройдут в Туркменистане в этом году, - теннисный этап Кубка Дэвиса, который состоится с 6 по 11 сентября, а также чемпионат мира по велоспорту, который пройдет с 13 по 17 октября.

Между тем, неделю назад министр здравоохранения Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов заявил, что иностранные спортсмены, которые приедут на соревнования в Ашхабад в этом году, будут вакцинированы, по его собственным словам, «для защиты от инфекционных заболеваний» и будут иметь «все необходимые» средства.