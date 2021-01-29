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  29 января 2021
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Число зараженных коронавирусом в России превысило 3,8 млн

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 19 238 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2203 (11,5%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 3 813 048 случаев (+0,51%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 101,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 411 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 643 433 человека.

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