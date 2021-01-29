Число зараженных коронавирусом в России превысило 3,8 млн

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 19 238 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2203 (11,5%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 3 813 048 случаев (+0,51%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 101,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 411 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 643 433 человека.

