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  29 января 2021
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В России число жертв коронавируса превысило 72 тысячи

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 534 человека, передает оперативный штаб.

Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 63 и Санкт-Петербурге — 51.

Общее число жертв коронавируса в России достигло 72 185 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,8 млн человек, из них выздоровели — 3,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 643 433 пациента.

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