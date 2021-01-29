В России число жертв коронавируса превысило 72 тысячи

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 534 человека, передает оперативный штаб.



Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 63 и Санкт-Петербурге — 51.



Общее число жертв коронавируса в России достигло 72 185 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,8 млн человек, из них выздоровели — 3,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 643 433 пациента.