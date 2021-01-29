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  29 января 2021
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Узбекистан приобретет 15 миллионов доз вакцины от COVID-19

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан заказал 15 миллионов доз вакцины для вакцинации 20 процентов населения от коронавируса, заявил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков.

«Всего будет привезено около 15 миллионов доз вакцины для двукратной вакцинации 7 миллионов человек. На начальном этапе мы планируем привезти 100 000 доз вакцины и вакцинировать около 50 000 человек», - сказал он.

О том, какой именно препарат заказан для вакцинации населения от коронавируса не уточняется.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана в 2021 году выделят 3 триллиона сумов ($285, 3 млн) на мероприятия по борьбе с коронавирусом и закупку вакцины.

Также сообщалось, что Узбекистан начнет прививать население вакциной Pfaizer/Biontech в апреле или мае текущего года, для чего уже закуплены 100 тысяч доз этой вакцины.

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