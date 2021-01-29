В Узбекистане повысят плату за детский сад

CentralAsia (UZ) - Министерство дошкольного образования Узбекистана опубликовало на портале обсуждений законодательных документов проект постановления правительства, где говорится о возможности изменений размеров родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных организациях.

Согласно документу, по всей республике с 1 апреля ожидается повышение платы за детсад в среднем на 15%. При этом цены для Ташкента, областных центров и городов областного подчинения будут дифференцированы. Самые высокие размеры планируется утвердить в столице.

Кроме этого, проектом постановления определены районы расположения государственных детсадов, где размер ежемесячных выплат родителей на содержание ребенка установлен с 50% скидкой.

В документе указана различная плата за время пребывания ребенка в детсаду, которая зависит от времени нахождения ребенка в дошкольном учреждении.

В Ташкенте планируется, что за 4-5 часов нахождения ребенка в детсаду плата составит 38 тысяч сумов (3,6 доллара) с одного ребенка, за 10,5 часов — 246 тысяч сумов (23 доллара), а за 24 часа — 293 тысячи сумов (28 долларов).