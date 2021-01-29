В Туркменистане начнут вакцинировать студентов, выезжающих на учёбу за рубеж

CentralAsia (TM) - Туркменские студенты, выезжающие на учёбу за рубеж, будут прививаться от коронавируса в соответствии с используемой в этих государствах вакциной. Соответствующее поручение в ходе рабочего видеосовещания дал 28 января президент Гурбангулы Бердымухамедов министру здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммету Аманнепесову.

Президент Туркменистана поручил министру продолжить работу по регистрации лекарственных средств и вакцин, подтверждённых ВОЗ.

Лидер нации также дал поручение строго контролировать соблюдение трёх правил профилактических мер, в том числе ношение медицинских масок до установленных сроков, их соответствие международным стандартам, а также проведение среди населения разъяснительных работ.

При этом глава Туркменского государства особо подчеркнул, что лучше предотвращать болезнь, чем потом её лечить, поэтому в настоящее время профилактика инфекций должна быть приоритетной задачей, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.