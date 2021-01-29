Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Садыра Жапарова посетить Туркменистан

CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов пригласил своего кыргызского коллегу Садыра Жапарова посетить Туркменистан с визитом в любое удобное для него время. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, которую туркменский лидер направил сегодня Садыру Жапарову в связи с его вступлением в должность президента Кыргызской Республики.

В своём послании глава государства отметил, что страны связывают многовековые узы дружбы, братства и добрососедства, а существующий высокий уровень доверия и взаимопонимания является прочной основой для конструктивного развития двустороннего сотрудничества.

«Сегодня наши государства обладают большим потенциалом для расширения взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Мы готовы и впредь прилагать все усилия, чтобы вывести наши двусторонние отношения на новый высокий уровень», – подчеркнул Бердымухамедов.

Выразив заинтересованность в дальнейшем развитии и укреплении туркмено-кыргызских отношений, президент Туркменистана пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, счастья и успехов в его ответственной деятельности на посту главы государства, а братскому народу Кыргызской Республики – мира, благополучия и процветания, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Досрочные выборы президента Кыргызской Республики прошли 10 января 2021 года. На участки пришли менее 40% от общего числа избирателей. Из них 79,2% проголосовали за Садыра Жапарова. Второе место и 6,7% голосов получил бывший спикер страны Адахан Мадумаров.

28 января Садыр Жапаров официально вступил в должность главы Кыргызской Республики.