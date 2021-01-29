Всемирный Банк: в Казахстане уровень бедности в результате COVID-19 будет расти

CentralAsia (KZ) - Экономика Казахстана может вырасти на 2,5% в 2021 году и показать более поступательные темпы роста в последующие годы. Вместе с тем сохраняются значительные риски ухудшения ситуации ввиду неравномерного восстановления мировой экономики и более высоких долговых рисков на мировом финансовом рынке. Об этом говорится в Докладе Всемирного банка по экономике Казахстана.



Эксперты Всемирного банка называют 2020 год самым сложным для экономики Казахстана за последние два десятилетия. Последствия пандемии COVID-19 оказались более разрушительными для экономики, чем кризисы 2008 и 2015 годов. Распространение пандемии остановило глобальную активность во втором квартале 2020 года и привело к коллапсу мирового спроса и цен на нефть, которая является основным экспортным товаром Казахстана. Пандемия также значительно снизила внутреннюю экономическую активность: согласно прогнозам, в 2020 году экономика сократится на 2,5%.



«В 2021 году ожидается умеренное восстановление экономики с учетом обновленного прогноза развития мировой экономики, увеличения спроса на экспорт, возобновления внутренней экономической активности и более высокого располагаемого дохода», - отметил Самсу Рахарджа, Старший экономист представительства Всемирного банка в Казахстане. «Риски для экономики снижаются. Однако, для поддержания динамики роста важны успешное проведение вакцинации от COVID-19 и продолжение экономических реформ», - добавил он.



Эксперты подчеркивают, что спад экономики нанесет сильный удар по наиболее уязвимым слоям населения. Пандемия серьезно затронула секторы розничной торговли, гостиничного бизнеса, оптовой торговли и транспорта, на которые приходится около 30% занятости в городах. Однако самое сильное потрясение испытает сельское население. По оценкам, уровень бедности в Казахстане может вырасти до 12-14% в 2020 году от прекризисного уровня в 6% в 2016 году.



«Наиболее значительный рост числа бедных ожидается в сельской местности, что грозит увеличением неравенства в Казахстане», - отметил Жан-Франсуа Марто, Постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане. «Средний рост ВВП страны снижался после каждого экономического кризиса, что отягощалось стагнацией производительности и чрезмерной зависимостью от углеводородов. Следовательно, Казахстану как никогда необходимо сосредоточить внимание на проведении реформ для инклюзивного восстановления экономики и повышения производительности, а также на обеспечении эффективности государственных программ».



Эксперты обсудили факторы, влияющие на восстановление экономики Казахстана, потенциальные меры политики для повышения устойчивости казахстанской экономики, а также возникающие риски и вызовы, такие как рост бедности, снижение глобального спроса на ископаемое топливо, усиление региональной конкуренции за привлечение инвестиций и более высокие риски нестабильности в финансовом секторе.



В то же время председатель правления Корпоративного фонда «NAC-Analytica» Актоты Айтжанова выразила более оптимистичную позицию в отношении перспектив роста, заявив, что «с учетом предположений о цене на нефть и мировой торговле, реальный ВВП Казахстана, как ожидается, сократится на 2,5% в 2020 году, прежде чем восстановится на 4,0% в 2021 году. Ожидается, что объем внутреннего производства в третьем квартале 2021 года выйдет на уровень до начала пандемии».



Власти Казахстана приняли своевременные и решительные меры для минимизации воздействия пандемии на людей и экономику. Эксперты обсудили поддержку, оказываемую компаниям и уязвимым домохозяйствам. В этом отношении Олжас Худайбергенов, учредитель и старший партнер Центра стратегических инициатив (CSI), подчеркнул, что «меры по поддержке экономики Казахстана во время пандемии не должны быть краткосрочными. Нужно исходить из того, что воздействие пандемии будет продолжаться еще 2-3 года».



Эксперты сошлись во мнении о безотлагательности решения затянувшихся проблем, снижающих рост производительности, и повышения качества социальных мер по защите наиболее уязвимых слоев населения.

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