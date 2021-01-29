Президент Туркменистана утвердил дизайн медалей для собак и ввел звание «Отважный алабай года»

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил дизайн медалей для собак, которые будут вручать победителям конкурса красоты среди алабаев.

Об этом сообщает государственное информагентство ТДХ.

28 января, во время онлайн-заседание с членами правительства, вице-премьер Эсенмырат Оразгельдыев представил президенту дизайн медали. Вместе с медалью собаке будет присужден титул «Отважный алабай года».

Медаль выполнена в виде восьмигранника, в котором по кругу размещена надпись «Отважный алабай года», а в нижней части - «2021». Центр аверса украшает изображение алабая. На реверсе - надпись «Международная ассоциация туркменских гончих собак», а в центре изображена голова туркменского алабая на фоне земного шара - символ Ассоциации.

В ноябре прошлого года президент Туркменистана торжественно открыл золотой 15-метровый памятник алабаю в Ашхабаде.