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  29 января 2021
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Президент Туркменистана утвердил дизайн медалей для собак и ввел звание «Отважный алабай года»

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил дизайн медалей для собак, которые будут вручать победителям конкурса красоты среди алабаев.

Об этом сообщает государственное информагентство ТДХ.

28 января, во время онлайн-заседание с членами правительства, вице-премьер Эсенмырат Оразгельдыев представил президенту дизайн медали. Вместе с медалью собаке будет присужден титул «Отважный алабай года».

Медаль выполнена в виде восьмигранника, в котором по кругу размещена надпись «Отважный алабай года», а в нижней части - «2021». Центр аверса украшает изображение алабая. На реверсе - надпись «Международная ассоциация туркменских гончих собак», а в центре изображена голова туркменского алабая на фоне земного шара - символ Ассоциации.

В ноябре прошлого года президент Туркменистана торжественно открыл золотой 15-метровый памятник алабаю в Ашхабаде.

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