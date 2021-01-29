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  29 января 2021
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Узбекистан продлил приостановку авиарейсов в ряд стран из-за коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Специальная республиканская комиссия Узбекистана приняла очередное решение в целях предотвращения дальнейшего распространения COVID-19, в соответствии с которым международные рейсы в Великобританию, Германию, Италию, Данию, Австрию, Австралию, Нидерланды и ЮАР приостанавливаются до 1 марта текущего года.

Лицам, находившимся в Великобритании, Германии, Италии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландах и ЮАР в течение последних 14 дней, не будет разрешен въезд в Узбекистан в течение периода действия вышеуказанного ограничения.

Также граждане и лица без гражданства Узбекистана, находившиеся в течение последних 14 дней в вышеуказанных странах и въезжающие в республику через третьи страны, помещаются на 14-дневный карантин в гостиницы или карантинные зоны.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот штамм распространяется быстрее известных и может быть на 70% более заразен.

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