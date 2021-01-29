Прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении гражданки Узбекистана, обвиняемой в истязаниях пенсионерки

CentralAsia (UZ) - В Москве прокуратура направила в суд дело в отношении гражданки Узбекистана, обвиняемой в истязаниях 90-летней пенсионерки, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы РФ.

В октябре 2020 года в МВД России сообщали, что полицейские задержали сиделку, мучившую 90-летнюю бабушку. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

«Никулинской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней гражданки Республики Узбекистан. Уголовное дело направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемая содержится под стражей», - говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что обвиняемая систематически в сентябре 2020 года избивала и унижала пенсионерку.