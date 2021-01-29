[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении гражданки Узбекистана, обвиняемой в истязаниях пенсионерки

CentralAsia (UZ) -  В Москве прокуратура направила в суд дело в отношении гражданки Узбекистана, обвиняемой в истязаниях 90-летней пенсионерки, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы РФ.

В октябре 2020 года в МВД России сообщали, что полицейские задержали сиделку, мучившую 90-летнюю бабушку. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

«Никулинской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней гражданки Республики Узбекистан. Уголовное дело направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемая содержится под стражей», - говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что обвиняемая систематически в сентябре 2020 года избивала и унижала пенсионерку.

print
  • В Ташкенте пресекли незаконную продажу изумрудов на $500 тыс. и золотой монеты III века н.э.
  • В тюрьмах Узбекистана разрешили общаться с родственниками по видеосвязи
  • Всемирный Банк: в Казахстане уровень бедности в результате COVID-19 будет расти


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com