В Казахстане за сутки коронавирус выявлен у 1370 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1370 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 267;

- Акмолинская область - 205;

- город Нур-Султан - 139;

- Северо-Казахстанская область - 115;

- Костанайская область - 110;

- Западно-Казахстанская область - 91;

-город Алматы - 90;

- Алматинская область - 83;

- Карагандинская область - 81;

- Восточно-Казахстанская область - 67;

- Атырауская область - 31;

- Жамбылская область - 27;

- Туркестанская область - 19;

- город Шымкент - 17;

- Кызылординская область - 11;

- Мангистауская область - 11;

- Актюбинская область - 6.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 185 369 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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