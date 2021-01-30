В Казахстане за сутки коронавирус выявлен у 1370 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1370 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 267;
- Акмолинская область - 205;
- город Нур-Султан - 139;
- Северо-Казахстанская область - 115;
- Костанайская область - 110;
- Западно-Казахстанская область - 91;
-город Алматы - 90;
- Алматинская область - 83;
- Карагандинская область - 81;
- Восточно-Казахстанская область - 67;
- Атырауская область - 31;
- Жамбылская область - 27;
- Туркестанская область - 19;
- город Шымкент - 17;
- Кызылординская область - 11;
- Мангистауская область - 11;
- Актюбинская область - 6.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 185 369 случаев коронавируса.