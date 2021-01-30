Новая вакцина от коронавируса показала эффективность на 89%

CentralAsia (CA) - Эффективность новой вакцины американской компании Novavax составила 89,3% по итогам масштабных испытаний, проведенных в Великобритании.



В клинических испытаниях третьей фазы (финальный этап перед тем, как препарат рассмотрит регулятор) приняло участие более 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 84 лет, сообщает ВВС.



Однако другие испытания выявили, что прививка Novavax менее эффективна для защиты от нового варианта коронавируса, обнаруженного в Южной Африке. В результате проведенных там испытаний вакцина оказалась действенна только на 60%.



Ранее компании Pfizer и Moderna объявили о высокой эффективности своих вакцин против нового штамма коронавируса.



Вакцинация Novavax проходит в два этапа. Эта вакцина работает несколько иначе, чем те вакцины, которые уже есть на рынке. Но и она так же обучает иммунную систему обнаруживать смертоносный вирус и бороться с ним.



Великобритания заказала 60 млн доз вакцины, которую изготовят на северо-востоке Англии.



Как утверждают власти, если новый препарат успешно пройдет проверку британского регулятора, жители Соединенного Королевства смогут получить прививку этой вакцины уже во второй половине года.



Пока в Великобритании разрешено использование трех вакцин от коронавируса: Оксфордского университета и фирмы AstraZeneca, компаний Pfizer и BioNTech и компании Moderna.



Вакцина Novavax сделана по другой технологии, чем матричная РНК и векторы, к которым относятся препараты компаний AstraZeneca и Pfize-BioNTech.



Novavax относится к классу субъединичных вакцин. Такие вакцины содержат не цельный вирус, а только его фрагмент.



Novavax содержит шиповидные белки, которые производятся клетками насекомых, зараженных генетически-модифицированным вирусом и адъювантом (вспомагательным веществом) Matrix-M.



После укола субъединичной вакцины, к которой относится Novavax, наша иммунная система определяет, что эти белки не принадлежат организму, и начинает вырабатывать Т-лимфоциты и антитела.



Кроме того, вакцина Novavax более удобна в транспортировке: как и AstraZeneca, она может храниться в обычном холодильнике, в отличие от других препаратов, которым необходимы сверхнизкие температуры.

