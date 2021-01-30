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  30 января 2021
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В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели почти 1,5 тыс. человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1452 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 167 047 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 20 241;

- Алматы -20 170;

- Восточно-Казахстанская область -19 457;

- Атырауская область -14 649;

- Карагандинская область -12 633;

- Павлодарская область - 11 575;

- Северо-Казахстанская область - 9957;

- Западно-Казахстанская область - 9055;

- Костанайская область - 8797;

- Акмолинская область - 8217;

- Алматинская область - 6979;

- Шымкент - 5385;

- Жамбылская область - 5124;

- Туркестанская область - 3835;

- Актюбинская область -3767;

- Мангистауская область - 3745;

- Кызылординская область -3461.

Коронавирус в Казахстане
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