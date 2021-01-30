В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели почти 1,5 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1452 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 167 047 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 20 241;
- Алматы -20 170;
- Восточно-Казахстанская область -19 457;
- Атырауская область -14 649;
- Карагандинская область -12 633;
- Павлодарская область - 11 575;
- Северо-Казахстанская область - 9957;
- Западно-Казахстанская область - 9055;
- Костанайская область - 8797;
- Акмолинская область - 8217;
- Алматинская область - 6979;
- Шымкент - 5385;
- Жамбылская область - 5124;
- Туркестанская область - 3835;
- Актюбинская область -3767;
- Мангистауская область - 3745;
- Кызылординская область -3461.
Коронавирус в Казахстане
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