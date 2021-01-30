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  30 января 2021
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MНТПП и агентство Швейцарии будут сотрудничать в увеличении экспорта, не относящегося к горнодобывающей промышленности

CentralAsia (MNG) -  Президент Монгольской национальной торгово-промышленной палаты (MНТПП) О. Амартувшин принял руководителя Швейцарского управления по сотрудничеству в Монголии А. Стефани Бурри.

Во время встречи Бурри представила результаты проекта «Зеленое золото — здоровье животных», который реализуется в Монголии с 2004 года, а также текущую работу по выводу монгольских продуктов животного происхождения на европейские и швейцарские рынки и привлечению инвестиций.

Данный проект будет завершен в сентябре этого года, и особое внимание было уделено продвижению экспорта продукции, не связанной с добычей полезных ископаемых, созданию рабочих мест в сельских районах и производству конечной продукции с добавленной стоимостью. В частности, на экспорт готовятся перчатки из шерсти яка и кожи футбольного мяча.

Президент МНТПП О. Амартувшин высказался за сотрудничество со Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству на политическом уровне в увеличении экспорта продукции, не связанной с добычей полезных ископаемых.

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