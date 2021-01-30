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  30 января 2021
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Коронавирус: страны Европы закрывают границы

CentralAsia (CA) -  Франция вновь закрывает границы: с воскресенья будет запрещено отправляться из страны за пределы ЕС и прибывать оттуда, за исключением особых случаев. Кроме того, приостанавливается работа всех торговых центров и крупных магазинов, в остальных вновь вводят ограничения на максимальное число покупателей, которые могут находиться внутри одновременно.

В Париже заявляют, что статистика не так плоха, но серьёзную обеспокоенность вызывает распространение новых штаммов. По заявлениям министров, ограничительные меры позволят пока избежать нового локдауна.

Как сообщает Euronews, в Великобритании в пятницу начали действовать новые штрафы за участие в домашних вечеринках: 800 фунтов за собрания с участием более чем 15 человек. При этом за каждое повторное нарушение штраф будет удваиваться.

В Германии федеральное правительство согласилось ограничить въезд из Бразилии, Великобритании, Ирландии, Португалии и ЮАР: в этих странах распространены новые штаммы коронавируса. В Берлине заявляют, что не хотят испортить статистику: сейчас доля заразившихся в стране — 944 человека на миллион, это самый низкий показатель с октября.

В Норвегии также закрывают границы для всех, кто не живёт в королевстве. Исключения сделаны только для медицинских работников и для доставки товаров. Ранее в столице страны — Осло — и нескольких прилегающих к ней районах был введён жёсткий карантин.

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