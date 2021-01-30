Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

CentralAsia (CA) - По инициативе депутата норвежского парламента Петтера Эйде движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны») выдвинули на Нобелевскую премию мира.



Депутат отметил, что движение стало неотъемлемой частью «общемировой борьбы против расовой дискриминации» и смогло привлечь интерес к данной теме по всему миру.



По словам Эйде, несмотря на беспорядки и погромы, которыми сопровождались протесты BLM в США и других странах, большинство акций проходили мирно. Он подчеркнул, что большая часть инцидентов была спровоцирована действиями полиции или противниками митингующих.

Летом 2020 года по городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился ему коленом на шею. Движение Black Lives Matter, выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за расовую справедливость, организуя и проводя погромы.