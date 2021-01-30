В России за сутки выявлено 19 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 19 032 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 001 (10,5%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 3 832 080 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 101,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 423 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 639 620 человек.