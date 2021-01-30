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  30 января 2021
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За сутки в России от коронавируса умерли более 500 человек

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавируса скончались 512 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 68 и Санкт-Петербурге — 64.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 72 697 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,8 млн человек, из них выздоровели — 3,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 639 620 пациентов.

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