За сутки в России от коронавируса умерли более 500 человек

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавируса скончались 512 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 68 и Санкт-Петербурге — 64.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 72 697 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,8 млн человек, из них выздоровели — 3,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 639 620 пациентов.