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  30 января 2021
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ВОЗ обновила рекомендации по лабораторной диагностике, в том числе – по тестам на COVID-19

CentralAsia (CA) -  Эксперты Всемирной организации здравоохранения опубликовали обновленный список рекомендаций для стран, который поможет им расширить возможности лабораторной диагностики, сделав ее быстрой, точной и общедоступной, сообщает Центр новостей ООН.

В этом году в список, в частности, включили рекомендации по диагностике COVID-19, дополненный перечень тестов на инфекционные и неинфекционные заболевания, включая рак и диабет, а также раздел по эндокринологии, имеющей важнейшее значение для репродуктивного здоровья и здоровья женщин.

Специалисты ВОЗ также впервые представили список лабораторных тестов, которые не рекомендуются для использования – в силу неэффективности, ненадежности или низкого индекса соотношения цены и качества.

В ВОЗ отмечают, что эффективная диагностика — это первый шаг на пути к лечению и предотвращению многих заболеваний. Благодаря своевременной и точной диагностике можно в сжатые сроки взять под контроль вспышки и эпидемии опасных болезней. И пандемия COVID-19 – еще одно напоминание о важности тестирования.

«Тестирование влияет на принятие большинства медицинских решений», - сказала доктор Мариангела Симао, помощница главы ВОЗ по вопросам доступа к лекарственным средствам, вакцинам и фармацевтической продукции.

«Использование необходимых диагностических тестов поможет принимать информированные, основанные на фактах решения о лечении пациентов, об ответственном использовании медицинских препаратов, что приведет к более эффективному распределению ресурсов и улучшению показателей в сфере здравоохранения», – добавила она.

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