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  30 января 2021
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В Душанбе состоялось первое заседание СНК ШОС под председательством Таджикистана (фото)

CentralAsia (TJ) -  С 26 по 29 января 2021 года в городе Душанбе под председательством Таджикистана состоялось первое заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.

Делегации обсудили ход подготовки к заседанию Совета глав государств-членов (СГГ) ШОС 16-17 сентября текущего года, обменялись мнениями о проектах повестки дня и перечня документов, выносимых на подписание на СГГ.

Стороны рассмотрели план основных мероприятий ШОС на 2021 год и утвердили программу сотрудничества между министерствами иностранных дел государств-членов ШОС на текущий год.

В ходе заседания состоялся обстоятельный обмен мнениями по новому ротационному циклу руководителей постоянно действующих органов ШОС с 1 января 2022 года, а также другим вопросам повестки дня Организации.

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