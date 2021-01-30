Японка десять лет хранила тело матери в морозилке у себя дома
- Азия и мир, общество
- 16:03, 30 января 2021
- Просмотров: 3084 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Полиция Японии арестовала женщину после того, как тело ее матери было обнаружено в морозильной камере в ее квартире.
Как сообщает ВВС, 48-летняя Юми Ёсино объяснила, что обнаружила свою мать мертвой 10 лет назад и спрятала тело в морозилку, так как не хотела уезжать из дома, в котором они жили.
Полиция сообщила, что на теле пожилой женщины не обнаружено видимых повреждений. Власти не смогли установить время и причину смерти женщины.
Сообщается, что тело было обнаружено уборщицей после того, как Ёшино была вынуждена покинуть квартиру из-за неуплаты арендной платы.