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  30 января 2021
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Японка десять лет хранила тело матери в морозилке у себя дома

CentralAsia (CA) -  Полиция Японии арестовала женщину после того, как тело ее матери было обнаружено в морозильной камере в ее квартире.

Как сообщает ВВС, 48-летняя Юми Ёсино объяснила, что обнаружила свою мать мертвой 10 лет назад и спрятала тело в морозилку, так как не хотела уезжать из дома, в котором они жили.

Полиция сообщила, что на теле пожилой женщины не обнаружено видимых повреждений. Власти не смогли установить время и причину смерти женщины.

Сообщается, что тело было обнаружено уборщицей после того, как Ёшино была вынуждена покинуть квартиру из-за неуплаты арендной платы.

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