Японка десять лет хранила тело матери в морозилке у себя дома

CentralAsia (CA) - Полиция Японии арестовала женщину после того, как тело ее матери было обнаружено в морозильной камере в ее квартире.



Как сообщает ВВС, 48-летняя Юми Ёсино объяснила, что обнаружила свою мать мертвой 10 лет назад и спрятала тело в морозилку, так как не хотела уезжать из дома, в котором они жили.



Полиция сообщила, что на теле пожилой женщины не обнаружено видимых повреждений. Власти не смогли установить время и причину смерти женщины.



Сообщается, что тело было обнаружено уборщицей после того, как Ёшино была вынуждена покинуть квартиру из-за неуплаты арендной платы.