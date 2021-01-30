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  30 января 2021
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В Москве закроют станции метро в день демонстративной акции 31 января

CentralAsia (CA) -  В центре Москвы ограничат движение пешеходов и закроют на вход и выход семь станций столичного метрополитена в центре в день проведения несанкционированной акции 31 января, сообщает «Интерфакс».

«Ограничения для передвижения пешеходов будут введены в связи с поступающими из средств массовой информации и сети интернет призывами граждан к участию в несанкционированных акциях», - сказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Кроме этого, по данным полиции, с 08:00 часов будут на вход и выход закрыты станции московского метрополитена Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город.

Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции, отметили в МВД.

Ранее 23 января в городах России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального. Во время митингов произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, возбудили несколько уголовных дел. Задержаны более 3 тыс. человек.

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