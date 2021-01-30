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  30 января 2021
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Во Франции предлагают запретить ношение хиджаба в общественных местах

CentralAsia (CA) -  Французская партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен предложила запретить в стране исламистскую идеологию.

Сообщается, что законопроект, представленный партией, предусматривает запрещение «практики, демонстрации и публичного распространения исламистской идеологии» в кино, прессе, библиотеках и школах.

Правые также предлагают распустить организации, защищающие данную идеологию, и запретить соответствующие культовые места. Согласно документу, во Франции женщинам также будет запрещено носить хиджабы в общественных местах.

16 октября 2020 года в пригороде Парижа уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулах Анзоров убил учителя французской средней школы Самюэля Пати.

На уроке свободы слова Пати показал своим ученикам карикатуру на исламского пророка Мухаммеда, опубликованную изданием Charlie Hebdo 2 июля 2008 года. 18-летний чеченец со статусом беженца убил и обезглавил Пати 30-сантиметровым ножом, после чего был застрелен полицией во время задержания. Это убийство было одним из нескольких исламистских нападений во Франции за последние годы. После этого президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу со сторонниками радикальных течений ислама.

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