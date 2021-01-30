Скончался известный казахстанский журналист Михаил Дорофеев

Михаил Дорофеев

CentralAsia (KZ) - Умер главный редактор информационно-аналитического интернет-портала Informburo.kz, лауреат премии президента Республики Казахстан Михаил Дорофеев. Об этом сообщил журналист Багдат Кожахметов.



Журналисту было 48 лет.



Дорофеев начинал карьеру в СМИ Атырауской области, затем продолжил в республиканских медиа – на телеканале КТК, в газетах «Экспресс К», «Город» и «Мегаполис» (в качестве заместителя главного редактора).



Занимал управленческие позиции на республиканских телеканалах, в том числе работал генеральным директором ТОО «Телевидение города Астана» и генеральным продюсером ТОО «Телекомпания «Эра». В разные годы был ведущим телевизионных программ «Портрет недели» (КТК), «Формула личности» (Казахстан, Астана-ТВ), «Тема» (телеканал «Астана»), «Открытый диалог» («Хабар»).



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