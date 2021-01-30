Эксперты ВОЗ посетили больницу, принимавшую первых пациентов с COVID-19 в Ухане

Эксперты ВОЗ провели 14 дней в карантине в отеле Уханя // EPA

CentralAsia (CA) - Эксперты Всемирной организации здравоохранения начали инспекцию медицинских учреждений китайского города Ухань.



После двухнедельного карантина они посетили больницу, которая, согласно официальным сведениям, принимала первых пациентов с новым коронавирусом. Члены делегации считают этот визит особенно важным. «Это возможность напрямую поговорить с врачами, которые работали в самый критический момент борьбы с COVID-19», - цитирует Euronews одного из участников инспекции, вирусолога Питера Дашака.



В ходе поездки в Китай эксперты ВОЗ должны собрать информацию для подробного доклада об обстоятельствах начала коронавирусной пандемии. От них ожидают ответов на вопросы о происхождении вируса и об эффективности первых мер по борьбе с эпидемией. Пекин согласился принять делегацию на фоне обвинений в сокрытии реальных данных о распространении коронавируса и о характере инфекции.



Самым влиятельным критиком китайской санитарной политики стал бывший президент США Дональд Трамп — он требовал привлечь КНР к ответственности за пандемию. В Пекине все претензии отвергали и заявляли, что главным мировым источником распространения коронавируса в итоге стали США, а COVID, по некоторым данным, ещё до появления в Китае мог распространяться в других странах.