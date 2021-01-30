[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в США коронавирус выявлен у 162,6 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  Количество подтвержденных заражений коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 162,6 тысячи, зафиксировано 3483 летальных исхода, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за минувшие 24 часа медики зарегистрировали 162 601 случай заболевания COVID-19 в США. С начала эпидемии, как сообщается, коронавирусом в США заразились более 25,9 миллиона человек, скончались свыше 436,8 тысячи пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции.

print
  • Фильм Навального «Дворец для Путина» за 10 дней набрал более 100 млн просмотров
  • В Португалии из-за роста зараженных коронавирусом выстраиваются очереди из машин скорой помощи
  • Прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении гражданки Узбекистана, обвиняемой в истязаниях пенсионерки


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com