За сутки в США коронавирус выявлен у 162,6 тыс. человек

CentralAsia (CA) - Количество подтвержденных заражений коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 162,6 тысячи, зафиксировано 3483 летальных исхода, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за минувшие 24 часа медики зарегистрировали 162 601 случай заболевания COVID-19 в США. С начала эпидемии, как сообщается, коронавирусом в США заразились более 25,9 миллиона человек, скончались свыше 436,8 тысячи пациентов.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции.