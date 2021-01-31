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  31 января 2021
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В Монголии за сутки выявили 37 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) -  В Монголии за последние сутки проведено 11 202 ПЦР теста, и у 37 человек выявлен COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 12 человек. Таким образом, всего в Монголии 1333 человека вылечились от коронавируса.

За все время пандемии в стране подтвердили 1779 случаев коронавируса. Из 433 пациента, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 66 находятся в тяжёлом состоянии, а 1 — в критическом.

Коронавирус в Монголии
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