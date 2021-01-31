В Казахстане число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 1342 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1342 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 252;
- Акмолинская область - 201;
- город Алматы - 115;
- город Нур-Султан - 112;
- Костанайская область - 102;
- Западно-Казахстанская область - 98;
- Северо-Казахстанская область - 96;
- Карагандинская область - 82;
- Восточно-Казахстанская область - 79;
- Алматинская область - 70;
- Атырауская область - 47;
- Жамбылская область - 24;
- Актюбинская область - 18;
- город Шымкент - 15;
- Мангистауская область - 13;
- Туркестанская область - 12;
- Кызылординская область - 6.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 186 711 случаев коронавируса.