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  31 января 2021
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В Казахстане число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 1342 человека

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1342 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 252;

- Акмолинская область - 201;

- город Алматы - 115;

- город Нур-Султан - 112;

- Костанайская область - 102;

- Западно-Казахстанская область - 98;

- Северо-Казахстанская область - 96;

- Карагандинская область - 82;

- Восточно-Казахстанская область - 79;

- Алматинская область - 70;

- Атырауская область - 47;

- Жамбылская область - 24;

- Актюбинская область - 18;

- город Шымкент - 15;

- Мангистауская область - 13;

- Туркестанская область - 12;

- Кызылординская область - 6.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 186 711 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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