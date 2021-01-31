В России начались митинги в поддержку Навального. Видео, фото

CentralAsia (CA) - Сегодня, 31 января в городах России начались акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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Первые выступления начались на востоке страны. В полдень по местному времени вышли на улицы активисты в Петропавловске-Камчатском. И там же начались первые задержания.

В Владивостоке уже начинается подготовка к массовым гуляньям. Сгоняют целый караван силовиков в город против народа. pic.twitter.com/0FOmvkpA4b — Директор✖️Кладбища (@directklad) January 30, 2021

В Владивостоке уже начинается подготовка к массовым гуляньям. Сгоняют целый караван силовиков в город против народа. pic.twitter.com/0FOmvkpA4b — Директор✖️Кладбища (@directklad) January 30, 2021

В Иркутске наши сторонники проводят митинг, несмотря на то, что их оцепили со всех сторон!



Видео прислали в наш бот: https://t.co/EQ1nUVNoXp pic.twitter.com/qqHugcYBBi — Команда Навального (@teamnavalny) January 31, 2021

Как сообщает ВВС, во Владивостоке около 20 задержанных.«ОМОН поджидает протестующих у входов в подземные переходы на подходе к точке сбора», - сообщают сторонники Навального в соцсетях.В Хабаровске на улицы вышло несколько десятков человек, задержан как минимум один человек.В Иркутске, где уже около 200 протестующих, полиция перекрыла один из выходов с улицы Урицкого, рядом дежурят четыре автозака, и полицейский автобус, сообщает «Тайга.инфо».На несогласованной акции в Якутске журналистов и полицейских было больше, чем митингующих, сообщает «Саха Дэй».По данным издания, митингующих было около 20 человек, троих задержали на площади Дружбы, остальные разбежались.