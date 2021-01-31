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  31 января 2021
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В России начались митинги в поддержку Навального. Видео, фото

CentralAsia (CA) -  Сегодня, 31 января в городах России начались акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.


Первые выступления начались на востоке страны. В полдень по местному времени вышли на улицы активисты в Петропавловске-Камчатском. И там же начались первые задержания.

Как сообщает ВВС, во Владивостоке около 20 задержанных.

«ОМОН поджидает протестующих у входов в подземные переходы на подходе к точке сбора», - сообщают сторонники Навального в соцсетях.

В Хабаровске на улицы вышло несколько десятков человек, задержан как минимум один человек.
В Иркутске, где уже около 200 протестующих, полиция перекрыла один из выходов с улицы Урицкого, рядом дежурят четыре автозака, и полицейский автобус, сообщает «Тайга.инфо».
На несогласованной акции в Якутске журналистов и полицейских было больше, чем митингующих, сообщает «Саха Дэй».

По данным издания, митингующих было около 20 человек, троих задержали на площади Дружбы, остальные разбежались.
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