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  31 января 2021
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За сутки в Казахстане от коронавируса вылечились больше 800 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 867 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 167 914 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 20 348;

- Алматы - 20 282;

- Восточно-Казахстанская область - 19 474;

- Атырауская область - 14 742;

- Карагандинская область - 12 703;

- Павлодарская область - 11 815;

- Северо-Казахстанская область - 10 048;

- Западно-Казахстанская область - 9068;

- Костанайская область - 8805;

- Акмолинская область - 8310;

- Алматинская область - 6979;

- Шымкент - 5385;

- Жамбылская область - 5124;

- Туркестанская область - 3847;

- Актюбинская область - 3769;

- Мангистауская область - 3752;

- Кызылординская область - 3463.

Коронавирус в Казахстане
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