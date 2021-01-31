За сутки в Казахстане от коронавируса вылечились больше 800 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 867 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 167 914 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 20 348;
- Алматы - 20 282;
- Восточно-Казахстанская область - 19 474;
- Атырауская область - 14 742;
- Карагандинская область - 12 703;
- Павлодарская область - 11 815;
- Северо-Казахстанская область - 10 048;
- Западно-Казахстанская область - 9068;
- Костанайская область - 8805;
- Акмолинская область - 8310;
- Алматинская область - 6979;
- Шымкент - 5385;
- Жамбылская область - 5124;
- Туркестанская область - 3847;
- Актюбинская область - 3769;
- Мангистауская область - 3752;
- Кызылординская область - 3463.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения