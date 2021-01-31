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  31 января 2021
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Число заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 78 711

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 30 января количество случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 78 711 (+39).

Новые случаи выявлены в Самаркандской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях, также в городе Ташкент.

Общее количество выздоровевших достигло 77 191 человека (+45), а показатель выздоровления составляет 98%.

Из 899 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 152 находятся в тяжелом состоянии, а 30 — в критическом.

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