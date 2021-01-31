Число заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 78 711

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 30 января количество случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 78 711 (+39).



Новые случаи выявлены в Самаркандской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях, также в городе Ташкент.



Общее количество выздоровевших достигло 77 191 человека (+45), а показатель выздоровления составляет 98%.



Из 899 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 152 находятся в тяжелом состоянии, а 30 — в критическом.

