Число заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 78 711

- Узбекистан, общество
- 11:57, 31 января 2021
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 30 января количество случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 78 711 (+39).
Новые случаи выявлены в Самаркандской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях, также в городе Ташкент.
Общее количество выздоровевших достигло 77 191 человека (+45), а показатель выздоровления составляет 98%.
Из 899 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 152 находятся в тяжелом состоянии, а 30 — в критическом.