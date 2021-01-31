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  31 января 2021
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В США вокруг Капитолия хотят установить ограждение
// Reuters

CentralAsia (CA) -  После нападения сторонников Дональда Трампа на Капитолий службы безопасности призывают ограничить доступ посторонних к зданию Конгресса, сообщает Euronews.

По словам исполняющей обязанности полиции Капитолия Йогананды Питтман, ради безопасности парламентариев необходимо установить постоянное ограждение. Против этого выступают члены муниципального совета и некоторые конгрессмены. Они подчеркивают, что здание Конгресса принадлежит народу — и должно быть открыто для всех.

Сейчас вокруг Капитолия установлены временные металлические заграждения — их возвели после штурма 6 января, когда тысячи сторонников Дональда Трампа окружили здание Конгресса, прорвав оцепление, а некоторые из них ворвались внутрь. По официальным данным, погибли четверо протестующих и сотрудник полиции Капитолия.

Новый президент США Джо Байден назвал участников штурма «внутренними террористами». Эти события легли в основу целой серии уголовных дел как на федеральном уровне, так и в округе Колумбия. Задержаны сотни подозреваемых.

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