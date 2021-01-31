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  31 января 2021
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Видео — Несанкционированный хоровод на льду Амурского залива
кадр из видео
кадр из видео
Предыстория: В России начались митинги в поддержку Навального. Видео, фото

CentralAsia (CA) -  В городах Дальнего Востока начались запланированные на 31 января акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Акции, в частности, проходят в Хабаровске и Владивостоке.

Во Владивостоке участники акции устроили хоровод на льду Амурского залива. Протестующие скандируют лозунги и гуляют по льду.

Сообщается, что ОМОН вышел на лед и в эти минуты догоняет митингующих. «Сотрудники ОМОНа гораздо быстрее двигаются», - сообщает с места событий корреспондент «Новой газеты» Валерия Федоренко. Тех, кто вышел на берег, по ее словам, «принимают рейсовые автобусы». Видимо, автобусы служат автозаками.

31 января в России начались несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, который 17 января был задержан в московском аэропорту Шереметьево, куда прилетел после 5-месячного лечения в Германии. Он впервые вернулся в Россию после отравления в августе 2020 года. 18 января он был арестован и помещен в СИЗО.

Ранее 23 января в городах России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера. Во время митингов произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, возбудили несколько уголовных дел. Задержаны более 3 тыс. человек.

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