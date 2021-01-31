Число задержанных на акциях в поддержку Навального достигло 261 человека

задержание во Владивостоке

CentralAsia (CA) - Правозащитники сообщили о 145 задержанных на несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального в городах России.



Митинги прошли в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и других городах.



По данным «ОВД-Инфо» на 09:03 (по московскому времени), на акциях в поддержку Навального задержали уже 145 человек. Во Владивостоке — 76 человек, в Новокузнецке — 16, в Иркутске — 10, в Хабаровске — 8, в Петропавловске-Камчатском — 7, в Чите и Барнауле — по 5 задержанных, в Улан-Удэ и Новосибирске — по 3, в Якутске, Кемерово и Находке — по 2, в Южно-Сахалинске, Перми, Санкт-Петербурге, Уфе, Москве и Благовещенске — по 1 задержанному.

По данным проекта «ОВД-Инфо», по состоянию на 10:12 по всей России задержали 261 человека. Больше всего - во Владивостоке.