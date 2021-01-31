Завтра в Казахстане начнется массовая вакцинация от коронавируса

CentralAsia (KZ) - С 1 февраля в Казахстане начнется массовая вакцинация против коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.



Отмечается, что на основании ранее достигнутых договоренностей Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку первой партии вакцин «Спутник V» в страну.



В целом, в феврале Карагандинским фармацевтическим комплексом будет поставлено112 тыс. доз вакцин, в марте - 150 тыс., с апреля по июнь – ежемесячно по 600 тыс. доз.



Также с апреля планируется вакцинация отечественной вакциной QazCovid-in в объеме 75 тыс. доз с ежемесячным увеличением до 500 тыс. доз.



В первую очередь вакцинации подлежат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие.



К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке. Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача.



По стране проведена проверка готовности прививочных пунктов, утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, обучено более 2 тысячи медицинских работников, говорится в сообщении ведомства.

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