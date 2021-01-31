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  31 января 2021
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В России за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 18,3 тысячи

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 18 359 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 997 (10,9%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 3 850 439 случаев (+0,48%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 102 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 414 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 635 615 человек.

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