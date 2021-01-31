Число жертв коронавируса в России превысило 73 тысячи

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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 485 человек, передает оперативный штаб.



Так, большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 66 и Санкт-Петербурге — 47.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 73 182 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,8 млн человек, из них выздоровели — 3,3 млн, под медицинским наблюдением остаются 635 615 пациентов.

