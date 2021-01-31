[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число жертв коронавируса в России превысило 73 тысячи
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 485 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 66 и Санкт-Петербурге — 47.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 73 182 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,8 млн человек, из них выздоровели — 3,3 млн, под медицинским наблюдением остаются 635 615 пациентов.

Новости по теме:

print
  • В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели почти 1,5 тыс. человек
  • В Монголии за сутки коронавирус выявлен у 32 человек
  • В США вокруг Капитолия хотят установить ограждение


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com