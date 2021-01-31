В Екатеринбурге начались задержания сторонников Навального
- Азия и мир, общество
- 15:07, 31 января 2021
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CentralAsia (CA) - В Екатеринбурге силовики начали задержание участников несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.
По данным «ОВД-Инфо» на 11:39, в связи с акциями протеста по всей России задержаны 465 человек.
В Екатеринбурге демонстранты пересекли пруд по льду, чтобы собраться у стадиона «Динамо». Там людям преградили путь закрытые ворота. Штаб Навального призвал участников акции расходиться.
Всем привет. Начинаем собирать информацию о новых протестных выходных — со всей страны и в режиме прямого эфира pic.twitter.com/5QVlypoDV8— Znak.com (@znak_com) January 31, 2021