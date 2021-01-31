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  31 января 2021
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В Екатеринбурге начались задержания сторонников Навального
// Екатерина Кузнецова

CentralAsia (CA) -  В Екатеринбурге силовики начали задержание участников несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.

По данным «ОВД-Инфо» на 11:39, в связи с акциями протеста по всей России задержаны 465 человек.

В Екатеринбурге демонстранты пересекли пруд по льду, чтобы собраться у стадиона «Динамо». Там людям преградили путь закрытые ворота. Штаб Навального призвал участников акции расходиться.

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