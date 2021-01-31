Видео — Жесткое задержание на акции протеста в Челябинске

CentralAsia (CA) - В городах России продолжаются несанкционированные акции сторонников Алексея Навального.

Самые крупные мероприятия (по оценкам СМИ) прошли в Екатеринбурге (7 тыс.) и Новосибирске (6 тыс.)

Силовики уже начали задержания. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране задержаны почти 900 человек.

МБХ Медиа опубликовала видео, как силовики задерживали участников митинга в Челябинске. На видео мужчина просит отпустить и говорит, что «не может дышать».

31 января в России начались несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, который 17 января был задержан в московском аэропорту Шереметьево, куда прилетел после 5-месячного лечения в Германии. Он впервые вернулся в Россию после отравления в августе 2020 года. 18 января он был арестован и помещен в СИЗО.

Ранее 23 января в городах России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера. Во время митингов произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, возбудили несколько уголовных дел. Задержаны более 3 тыс. человек.