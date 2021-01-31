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  31 января 2021
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Юлия Навальная задержана на акции протеста в Москве

CentralAsia (CA) -  Жена Алексея Навального Юлия, присоединившаяся к шествию протестующих в Сокольниках, задержана, передает телеканал «Дождь».

Юлию Навальную посадили в синий микроавтобус без опознавательных знаков, сообщают корреспонденты.

Правоохранители сообщают о более 1600 задержанных на митингах сторонников Навального по всей России. В Москве больше всего задержанных, на втором месте оказался Красноярск.
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