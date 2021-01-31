Юлия Навальная задержана на акции протеста в Москве
- Азия и мир, общество
- 17:49, 31 января 2021
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CentralAsia (CA) - Жена Алексея Навального Юлия, присоединившаяся к шествию протестующих в Сокольниках, задержана, передает телеканал «Дождь».
Юлию Навальную посадили в синий микроавтобус без опознавательных знаков, сообщают корреспонденты.
Правоохранители сообщают о более 1600 задержанных на митингах сторонников Навального по всей России. В Москве больше всего задержанных, на втором месте оказался Красноярск.
Юлия Навальная задержана полицией при мирной прогулке по Москве. Защитника к ней не пустили, не представились, не предъявили удостоверений, не назвали причину задержания. pic.twitter.com/GO6bE3KXo6— Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) January 31, 2021