Монголия планирует репатриировать 800-1000 граждан ежемесячно

CentralAsia (MNG) - 30 января члены Кабмина Монголии заслушали отчет о проводимых работах по предотвращению пандемии COVID-19.

В феврале запланированы четыре чартерных рейса для репатриации около 850 граждан Монголии. В частности, чартерные рейсы в Сеул были запланированы на 3 и 26 февраля, в Токио 10 февраля и в Стамбул 24 февраля.

Далее планируется выполнять не менее одного чартерного рейса в неделю, чтобы в течение месяца доставить 800-1000 граждан. Согласно отчету заместителя премьер-министра, 2659 из 8625 человек / 5013 человек в Южной Корее / подали просьбы о немедленном возвращении домой. 563 из этих граждан находятся в Европе, 6441 — в Азии, 1478 — в США, 140 — в Австралии и трое — в африканских странах.

Кроме того, 1344 человека находятся на карантине в 24 изоляторах национального уровня. 9300 коек планируется использовать по всей стране для изоляции, наблюдения и оказания медицинской помощи и обслуживания людей, инфицированных COVID-19.

В столице на пяти этапах будет задействовано 4640 коек, и 1470 коек готовы к использованию. В настоящее время в столице используется 37 процентов подготовленных коек.

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