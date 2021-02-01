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  1 февраля 2021
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Мы начнем вакцинацию в течение первых 100 дней, - премьер-министр Монголии

CentralAsia (MNG) -  Новое правительство Монголии во главе с премьер-министром Л.Оюун-Эрдэнэ принесло присягу в пятницу вечером.

Церемония принесения присяги прошла в парламенте страны.

«Правительство разработает комплексный план по преодолению пандемии COVID-19 и начнет вакцинацию в течение первых 100 дней», - сказал премьер-министр на церемонии.

Кроме того, правительство будет работать над восстановлением экономики, созданием новой национальной системы для достижения образа жизни среднего класса и построением в стране правового общества, сказал Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

Новое правительство было сформировано после того, как правительство Хурэлсух Ухнаа ушло в отставку менее чем через семь месяцев после его формирования в результате всеобщих выборов.

Хурэлсух ушел в отставку и распустил свое правительство по собственному желанию на прошлой неделе после того, как два министра заявили о своем уходе на фоне социального давления и общественных протестов.

В минувшую среду в Улан-Баторе начались массовые акции протеста после того, как в кадрах по телевидению была показана только что родившая пациентка с COVID-19, которую в морозную погоду переводили из родильного дома в карантин в больничной пижаме и тапочках вместе с новорожденным.

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